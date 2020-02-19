Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро

Наречена португальського футболіста Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес похизувалася прикрасами, вартість яких складає 1 млн євро
Родрігес опублікувала фото з каблучкою, годинником та браслетами в Instagram.
Іспанське видання AS підрахувало, що приблизна вартість всіх прикрас складає близько 1 млн євро.
Найдорожчою є каблучка Джорджини з великим синім сапфіром і діамантами, вартість якої складає 800 тис. євро. Годинник та браслети сукупно "потягли" ще на 200 тис. євро.
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