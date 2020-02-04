Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
У свіжому випуску ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський обговорюють останні скандали, пов'язані з Динамо, Шахтарем, Карпатами і УПЛ.
Таймінг випуску:
01:16 — Навіщо Динамо підписало футболіста, який не може грати
03:28 — Селюк пояснює цей трансфер
08:35 — Каргбо не тягне на роль основного форварда Динамо
10:47 — Кияни продовжують позбуватись баласту
12:48 — Чому Шахтар не відпустив Матвієнка в Арсенал
13:39 — Смалійчук відповідає Палкіну
18:32 — У Матвієнка було б небагато шансів в Арсеналі
20:50 — Козловський не може врятувати Карпати
21:44 — Чому Карпатам не дали землю, коли дадуть і чи потрібно її давати взагалі
26:06 — Яка ситуація в Карпатах зараз
28:01 — Чому УПЛ передумала скасовувати плей-оф за Лігу Європи
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