Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

У свіжому випуску ТаТоТаке Сергій Болотніков і Михайло Співаковський обговорюють останні скандали, пов'язані з Динамо, Шахтарем, Карпатами і УПЛ.

Таймінг випуску:

01:16 — Навіщо Динамо підписало футболіста, який не може грати

03:28 — Селюк пояснює цей трансфер

08:35 — Каргбо не тягне на роль основного форварда Динамо

10:47 — Кияни продовжують позбуватись баласту

12:48 — Чому Шахтар не відпустив Матвієнка в Арсенал

13:39 — Смалійчук відповідає Палкіну

18:32 — У Матвієнка було б небагато шансів в Арсеналі

20:50 — Козловський не може врятувати Карпати

21:44 — Чому Карпатам не дали землю, коли дадуть і чи потрібно її давати взагалі

26:06 — Яка ситуація в Карпатах зараз

28:01 — Чому УПЛ передумала скасовувати плей-оф за Лігу Європи

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua