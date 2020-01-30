Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла в драматичному матчі-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги обіграла Лестер 2:1 (перший матч – 1:1).
Переможний м'яч Трезеге оформив на 90+3 хвилині.
З фінальним свистком уболівальники Астон Вілли вибігли на поле, почали обніматися і фотографуватися з гравцями.
Футболісти ледве дісталися в підтрибунне приміщення.
У фіналі Астон Вілла зіграє проти Манчестер Сіті.
Villa Park has not seen many nights like this in recent years...— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 28, 2020
Aston Villa beat Leicester to make it to the Carabao Cup final at Wembley
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