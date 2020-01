Астон Вілла в драматичному матчі-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги обіграла Лестер 2:1 (перший матч – 1:1).

Переможний м'яч Трезеге оформив на 90+3 хвилині.

З фінальним свистком уболівальники Астон Вілли вибігли на поле, почали обніматися і фотографуватися з гравцями.

Футболісти ледве дісталися в підтрибунне приміщення.

У фіналі Астон Вілла зіграє проти Манчестер Сіті.

Villa Park has not seen many nights like this in recent years...



Aston Villa beat Leicester to make it to the Carabao Cup final at Wembley



More: https://t.co/pkHphqieZN pic.twitter.com/8vCgWh8Z9T