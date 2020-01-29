Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті у матчі-відповіді півфіналу Кубку англійської ліги приймав Манчестер Юнайтед.
Єдиний гол у матчі забили гості, коли відзначився Неманья Матич. Однак цього забракло, аби вийти у фінал турніру
Кубок Англійської футбольної ліги
Півфінал
Другий матч, 29 січня
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Матич
Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв МЮ у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги.
Раніше, Астон Вілла обіграла Лестер та пробилась у фінал Кубка ліги.