Уболівальник Айлендерс жорстко пожартував зі своєї дівчини у Kiss Cam

У американців є багато фішок під час хокейних матчів. Однією з популярних і досить поширених є "пропозиція руки і серця" прямо в ході поєдинку. У рекламній паузі, під час перерви або під час "kiss cam" (режисер ловить парочки, що сидять на трибунах, і виводить їх зображення на великий екран).

Парочки цілуються, отримують оплески, а іноді і призи. Щось типу "глядацьких симпатій".

Під час матчу Айлендерс проти Нью-Джерсі в рамках "kiss cam" на екран вивели хлопця з дівчиною. Хлопець зробив кілька кроків назад, запустив руку в кишеню (так зазвичай дістають обручки), схилив коліно і спокійно зашнурував свої кросівки.

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