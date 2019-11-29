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Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського

Сьогодні 18:14 Valeriy Ruchka 114 0
Хто грав з Федоровим? - легендарний жарт, який розмішив суворого Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Усі знають про суровий і непростий характер легендарного тренера Валерія Васильовича Лобановського і мало хто з гравців міг з ним пожартувати. Але колишній гравець збірної України і київського Динамо Дмитро Михайленко, а зараз головний тренер Дніпра-1 одного разу розповів про випадок, коли під час розбору двосторонньої гри він дозволив собі жарт, адресований головному тренеру.

"У нас був розбір двосторонки. Валерій Васильович був злий, тому що гравці основи втратили на стандарті Сергія Федорова, і той забив гол. Після запитання в залі для теоретичних занять повисла зловісна тиша. І Лобановський повторив: "Я ще раз питаю: хто грав з Федоровим?" І тут вже я не витримав: "Могильний і Буре". Добре, що Васильович цінував і розумів гумор. Він розумна людина, театрал, який любив ходити на хороші комедії, розвивав в собі почуття смішного.

Але в своїй роботі йому доводилося мати справу з людьми, які, скажімо м'яко, не настільки розумні. І звичайно ж, ми з ним не жартували: нашого гумору він цілком міг не оцінити. А успіх тієї моєї репліки полягав в тому, що на той час трійка Буре - Федоров - Могильний була у всіх на слуху, і актуальність жарту була дуже високою. Вона розрядила обстановку, зняла напругу і розслабила метра. Іноді він просто посміхався, а тут розсміявся в повний голос", - сказав Михайленко.

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