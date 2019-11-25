Однозначно, черга представлення команд не скоро б дійшла Шарлотт та Чикаго якби не очна зустріч між ними в ніч з 23 на 23 листопада. Здавалося, що коли Террі Розьє закинув триочковий і рахунок став 108:100 на користь господарів – гру закрито. Але чикагці були іншої думки. Спочатку команди обмінялися двочковими, потім Зак Лавін забив два "трюльники" за 20 секунд. І після серії відрізків фоли на гравцях Шарлотт – двоочкові Чикаго рахунок став 115:110 за 15 секунд до сирени. Потім здалеку за 7 секунд до сирени закинув Томаш Саторанскі (115:113). Чикагці включили пресинг (три проти двох) і змусили Хорнетс втратити м’яч. Цим скористався Лавін (49 очок) за 0,8 до сирени забив переможний м’яч. Де були четвертий та п’ятий гравці Шарлотт – малозрозуміло.



Команди зрівнялися за кількістю перемог-поразок (6-11) і краще про них взагалі забути до якого-небудь трейду. Команда Джордана (власник Шарлотт) – взагалі ні про що. Крім одного адекватного контракту – решта розрив між бажаним та дійсним. Як підсумок – 125 мільйонів і глибоке дно, куди ніхто не захоче їхати ще 2 сезони.



У Чикаго, навпаки – платіжна відомість лише 114 мільйонів. Сюди можна запросити якусь зірку, і навколо неї будувати команду, як це зробив Майамі. Або дочекатися коли коли Лавін, Марканен, Уайт, Данн додадуть в майстерності. І разом з ними та перевіреними бійцями Саторанскі – Янг – Портер будувати команду, яка в 2021-му році боротиметься за 5-6 місце на Сході.

Ну і Х’юстон. В результаті величезного трейду вони поміняли Кріса Пола на Рассела Уестбрука. Не вірю що можливо весь чемпіонат пройти вдало, використовуючи 7 нормальних та 5 посередніх гравців. Але поки Харден творить дива. Переписує рекорди, але команда програє як тільки травмувався Ерік Гордон.

І якщо поразку Кліпперс 119:122 можна назвати прогнозованою, то гра в якій Х’юстон щойно вдома програв Далласу 123:137 - це вже серйозний дзвіночок. А додайте до всього, що Гордон вибув на пару місяців – Рокетс ризикують навіть не потрапити в плей-офф, якщо випаде ще один з його двох зіркових лідерів. При чому гра з Кліпперс продемонструвала, що Харден – суперстар. А Уестбрук – просто зірка. Всі ці трепл-дабли в Оклахомі нічого не варті, коли треба щось вирішувати серйозне.



У вирішальний момент Кліпперс спеціально так стали в захисті щоб м’яч отримав саме Уестбрук, а потім Пол Джордж його обікрав. Взагалі трійця Кавай – Харден – Джорж продемонструвала як далеко він від старту збірної Заходу на майбутньому All Star weekend. Думаю, зараз в нього буде 7-8 рейтинг максимум.





Повернемось до гри Рокетс проти Далласу. Хоча я нещодавно писав, що ці дві команди можуть вийти в фінал, то зараз забираю свої слова назад. Дві команди зовсім без лави запасних. Не хочу глибоко вдаватись в статистику, але таке враження, що Лу Уільямс в середньому за гру набирає більше очок ніш лави запасних цих команд сумарно. Так – в плей-офф грають складами у 7-8 людей, але 6, 7, 8-й гравці обох клубів ну дуже слабо виглядають.



Однозначно, Даллас не команда для Сета Каррі. Якщо в Портленді він і важливі матчі в плей-офф вигравав і регулярно, то тут – зовсім біда. Впали всі показники крім відсотку влучання штрафних. Але самий головний його козир – триочкові - впали до 36%.





А от кому перехід пішов на користь – Тім Хардуей молодший. Поки його показники нижче ніж в середньому по кар’єрі, але від гри до гри він все покращує і покращує показники, і саме головне – якість гри.

Згадуючи минулий сезон і роботу менеджменту Мавекрікс, які виміняли з Нью-Йорку Крістапса Порзінгіса та Тіма Хардуея, думаю, що вони серйозно попрацюють на трейдах. Можливо, комусь буде потрібен Каррі-молодший. Комусь – Мар’янович. Це перевірені часом гравці, від яких відомо чого можна очікувати. Можливо, хтось вимагатиме трейд із 20-мільйонних зірок. Тоді в трейді буде використано Тіма Хардуея, в якого саме така зарплатня на рік.



Але те, як грали техасці основновною п’ятіркою проти Х’юстону на його майданчику викликає повагу. А саме головне - симпатію любителів баскетболу. Лука просто чарівник і про нього вже кажуть що він може бути MVP сезону. І це всього в 20 років! На Заході вболіваю за Денвер, і дуже сподіваюсь, що Маверікс на чолі з Дончичем не стануть суперником Наггетс у першій стадії плей-офф.

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