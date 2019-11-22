 У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса | Блоги | Champion.com.ua
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У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса

Сьогодні 17:24 Андрій Твердохліб 223 0
У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу. Найкращі цитати Ігоря Суркіса

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 листопада, свій 61-й день народження святкує власник київського Динамо Ігор Суркіс.

Пропонуємо до вашої уваги 10 цитат, які найкраще характеризують керманича київського гранда.

1. "Якщо Блохін не вміє рахувати, то йому потрібно пройти курси математики. Хоча б початкових класів. Запевняю вас, що Динамо не заборгувало Блохіну ані цента".

2. "У Реброва "динамівське серце", хоча сам він і родом з Донбасу".

3. "У київського "Динамо" повинен бути тренером той, хто буде розуміти філософію клубу. Який не скаже "мені наплювати на те, що було до мене, давайте, мовляв, все робити навпаки, купіть мені десять футболістів, цих я не купував, мені вони не потрібні".

4. "Я не працюю в "швидкій допомозі". Якщо хтось хотів купити Ярмоленка, до нас потрібно було звернутися за п'ятнадцять або принаймні за десять днів".

5. "Якщо ви мене запитаєте, поміняв би я чемпіонство на півфінал Ліги Європи, то я вам відповім – ні. Чемпіонство я б поміняв тільки на європейський кубок".

6. "Щодо Леоненка ніколи не було жодної пропозиції, тому що п'яниць західні клуби апріорі не купують. Невже ви цього не розумієте?!"

7. "Я стимулюю всі команди, які грають проти "Шахтаря". Починаючи з першого туру. Те ж саме робить і "Шахтар". І давайте ми не будемо робити вигляд, що цього ніхто не знає".

8. "Ми Зінченком не цікавилися. Палкін марить або у нього сонячний удар. Хоча погода зараз прохолодна".

9. "Якщо швидко забиваємо, викурюю сигарет 8-10, в інших випадках можу викурити півтори пачки за гру".

10. "Був би живий Валерій Васильович Лобановський і, припустимо, став би він експертом. Так всі б його з відкритими ротами слухали б! Тому що ця людина чогось в житті досягла".

 

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