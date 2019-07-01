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Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу

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Хустка замість картки: дівчина-арбітр пожартувала під час матчу

Бразильський арбітр Фернанда Коломбо під час товариського матчу в Колумбії пожартувала над одним з футболістів. Відео з'явилося в Twitter.

Арбітр підбігла до одного з футболістів, зробила вигляд, що тягнеться за карткою, а сама дістала хустку і витерла нею лоба.

Фернанда Коломбо прийшла у спорт з модельного бізнесу. У минулому році вона завершила кар'єру судді і стала коментатором. Робота арбітром на матчі, коли вона пожартувала над гравцем, стала винятком.

Нагадаємо, що подібний перформанс від арбітрів став вже, свого роду, челенджем.

Джерело - Чемпіон.

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