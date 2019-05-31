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Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка

Сьогодні 09:53 Valeriy Ruchka 485 0
Джошуа не зміг повторити неймовірний трюк Ломаченка

Британський чемпіон світу Ентоні Джошуа (22–0, 21 КО) під час підготовки до бою з мексиканцем Енді Руїсом використовував ряд вправ, запозичених у українського боксера Василя Ломаченка.

Так, Джошуа розповів, що спробував повторити досягнення Ломаченка із занурення під воду на максимально можливий час.

Британцю не вдалося навіть наблизитися до рекорду українця.

"Я дивився документальний фільм про Ломаченка, де він це робить. Це схоже на контроль над розумом. Коли він опускає голову під воду на час. Його максимум становив десь приблизно чотири з половиною хвилини без спливання на повітря. Чотири хвилини! Це просто неймовірно – контроль над розумом. Мій максимум – до 30 секунд!", - сказав Джошуа.

Раніше була інформація, що Усик може провести бій з Джошуа вже восени.

Джерело - Чемпіон.

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