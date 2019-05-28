Гравці збірної Фінляндії зламали кубок під час святкування чемпіонства

Хокеїсти збірної Фінляндії зламали кубок, отриманий за перемогу на чемпіонаті світу 2019 року.
На фотографіях видно, що трофей після святкувань втратив свою нижню частину.
Фіни завоювали золоті медалі світової першості, обігравши у вирішальному матчі канадців з рахунком 3:1.
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Poika on vissii vähä juhlinu 🤷♂️🏆🇫🇮🦁 #leijonat #maailmanmestari #nevöfoget #inittoFinnit #951119
Джерело - Чемпіон.
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