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Гравці збірної Фінляндії зламали кубок під час святкування чемпіонства

Сьогодні 20:18 Valeriy Ruchka 326 0
Гравці збірної Фінляндії зламали кубок під час святкування чемпіонства

Хокеїсти збірної Фінляндії зламали кубок, отриманий за перемогу на чемпіонаті світу 2019 року.

На фотографіях видно, що трофей після святкувань втратив свою нижню частину.

Фіни завоювали золоті медалі світової першості, обігравши у вирішальному матчі канадців з рахунком 3:1.

 
 
 
 
 
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Poika on vissii vähä juhlinu 🤷‍♂️🏆🇫🇮🦁 #leijonat #maailmanmestari #nevöfoget #inittoFinnit #951119

A post shared by Jussi Narva (@jussinarva) on

Джерело - Чемпіон.

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