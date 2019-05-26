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Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею

Вчора 23:29 450 0
Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею

Сьогодні, 26 травня, у Словаччині завершився 83-й чемпіонат світу. У вирішальному матчі збірна Фінляндії змогла обіграти команду Канади.

Фіни могли відкрити рахунок в матчі на 5-й хвилині, але Каски не реалізував буліт. Через кілька хвилин Канада вийшла вперед після точного кидка Теодора. У другій двадцятихвилинці капітан Фінляндії Марко Антілла зрівняв рахунок, йому 27 травня виповниться 34 роки.

У третьому періоді невтомний Антілла вивів фінів вперед, а в кінцівці зустрічі Песонен збільшив перевагу Суомі. Канадці не зуміли створити ще одне диво і відігратися на останніх хвилинах, як їм це вдалося в поєдинку проти Швейцарії.

Фінляндія в третій раз в історії виграє чемпіонат світу. В останній раз фіни перемагали на світовій першості у 2011 році. Цікаво, що тоді турнір також проходив у Словаччині.

Це четвертий в історії турніру фінал за участю цих команд. Всі попередні (1994, 2007, 2016) залишилися за канадцями.

Чемпіонат світу

Фінал

26 травня

Канада – Фінляндія 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Нагадаємо, збірна Росії стала бронзовим призером чемпіонату світу 2019 з хокею.

Раніше повідомлялося, що в півфіналі Росія бездарно програла молодим хокеїстам з Фінляндії. Кленові листки в 1/2 фіналу розгромили чехів.

Джерело - Чемпіон.

#Канада, #Фінляндія, #Фінал, #золото
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