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Рівно рік тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:02 Valeriy Ruchka 359 0
Рівно рік тому на Олімпійському відбувся фінал Ліги чемпіонів

Пройшов рівно рік з того дня, коли відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2017/18, який був зіграний на стадіоні НСК Олімпійський в Києві.

У тому поєдинку за найпрестижніший єврокубок мадридський Реал обіграв Ліверпуль з рахунком 3:1. В тому матчі за "вершкових" забили Карім Бензема і двічі Гарет Бейл, а за "червоних" відзначився Садіо Мане. Зауважимо, що той фінал запам'ятався двома жахливими помилками тодішнього воротаря англійців Лоріса Каріусу (нині виступає за Бешикташ), а також травмою Мохамеда Салаха.

Для іспанської команди той тріумф став 13-м в Лізі чемпіонів, а також третім поспіль. Відзначимо, що до цього в рамках Ліги чемпіонів подібне створити нікому не вдавалося.

У нинішньому сезоні фінальний матч пройде в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітан між Ліверпулем і Тоттенгемом 1 червня в 22:00 за київським часом. 

Джерело - Чемпіон.

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