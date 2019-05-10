П'ять тисяч фанатів бігу і старих карате-фільмів зібрав легендарний актор Чак Норріс на фан-пробіг в Коледж Стейшн, штат Техас.

Стартовий пакет включав в себе знамениту руду бороду і футболку, але деякі мали власний прикид в стилі кіногероїв Чака. Учасники пробігли 5 кілометрів, кожен фінішер отримав медальку і take five від зірки бойовиків. Всі виручені кошти підуть на благодійні цілі.

А Книга рекордів Гіннеса скоро поповниться новим досягненням - навряд чи ще хтось найближчим часом збере в одному місці стільки бігунів в костюмі Норріса.

Джерело - Чемпіон.

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