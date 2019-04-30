Колишній чемпіон Bellator Ліам МакГір (13-4) опублікував в Інстаграм знімки рентгена зламаної щелепи в поєдинку з Філом Девісом (20-5).

"Щелепа тріснула в другому раунді, зуб був вибитий в третьому. Як тільки рука Філа легко торкнулася моєї щелепи, то мені цього вистачило, парі! Було дуже боляче, але ж я, як ви знаєте, можу терпіти біль!!!

Чорт забирай, я занадто сильно боявся тейкдаунів у першому раунді і коливався. Блін, ти повалив мене в третьому, і я знову облажався! Я поліпшив свій стиль, хлопець. Борці мене більше не турбують ... Тільки закривавлений дантист.

Вітаю тебе, Філ, друже. Було класно побитися з тобою. Зустрінемося в барі за пивом, коли я закінчу", - написав МакГір.