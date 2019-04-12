Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко та британець Ентоні Кролла проведуть бій в Лос-Анджелесі 13 квітня.
Ломаченко провів усі свої бої на профі-рингу під егідою промоутерської компанії Top Rank, де зібрані не тільки відмінні боксери, але і прекрасні дівчата.
Ми пропонуємо вам познайомитися з дівчатами, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Staples Centre:
СіДжей Гібсон
Тіанна Туамохелоа
Стефані Кук
Рейчел Енн
Джерело - Чемпіон.
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