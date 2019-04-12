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Сьогодні 19:53 Valeriy Ruchka 698 0
Вони будуть поруч. Красуні, що прикрашатимуть бій Ломаченко - Кролла

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко та британець Ентоні Кролла проведуть бій в Лос-Анджелесі 13 квітня.

Ломаченко провів усі свої бої на профі-рингу під егідою промоутерської компанії Top Rank, де зібрані не тільки відмінні боксери, але і прекрасні дівчата.

Ми пропонуємо вам познайомитися з дівчатами, які будуть прикрашати вечір боксу на відомому майданчику Staples Centre:

СіДжей Гібсон

Тіанна Туамохелоа

Стефані Кук

Рейчел Енн

Джерело - Чемпіон.

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