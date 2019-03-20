Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення

Мама безногого хлопчика, з яким на тренуванні збірної України пограли у футбола головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, написала лист-подяку відомому українському журналістові Миколу Василькову.
"Доброго дня Микола! Це мама Алі, Акмарал. Спасибі Вам велике, що звернули увагу на сина. Нам дуже приємно! Унікальність хлопчика без ніг, що грає у футбол цікавить світових зірок футболу!
Переконливе прохання Алі, будь ласка всюди в публікаціях відзначити його сторінку в інстаграм. Будь ласка!", - написала жінка.
Раніше на Чемпіоні вийшов аторський матеріал про натуралізацію Жуніора Мораеса та питання громадян іншої країни в українській збірній.
Джерело - Чемпіон.
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