Мама хлопчика-інваліда, що грав з Шевченком та Зінченком написала звернення

Мама безногого хлопчика, з яким на тренуванні збірної України пограли у футбола головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, написала лист-подяку відомому українському журналістові Миколу Василькову.

"Доброго дня Микола! Це мама Алі, Акмарал. Спасибі Вам велике, що звернули увагу на сина. Нам дуже приємно! Унікальність хлопчика без ніг, що грає у футбол цікавить світових зірок футболу!

Переконливе прохання Алі, будь ласка всюди в публікаціях відзначити його сторінку в інстаграм. Будь ласка!", - написала жінка.