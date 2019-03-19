Історія, яка не залишить буйдужим нікого

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та гравець національної команди Олександр Зінченко здійснили мрію 11-річного Алі Турганбекова з Казахстану, який народився з паталогією - без обох ніг.

Почалося все з листа батька Алі до радника Андрія Шевченка Миколи Василькова, з проханням зустрітися з одним із найулюбленіших гравців хлопця - Андрієм Шевченком. Цікаво, що Алі з батьком є палкими вболівальниками київського Динамо.

За словами Василькова, родина Турганбеків змушена була продати власне авто, щоб син міг займатися футболом.

І ось, перед відкритим тренуванням збірної України, Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграли в футбол з Алі.

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Це не перший досвід Алі у грі зі свотовими зірками. Раніше йому вдалося зіграти з Марадоною, Кавані, Неймаром і Тьягою Сілвою.

Джерело - Чемпіон.

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