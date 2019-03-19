Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та гравець національної команди Олександр Зінченко здійснили мрію 11-річного Алі Турганбекова з Казахстану, який народився з паталогією - без обох ніг.
Почалося все з листа батька Алі до радника Андрія Шевченка Миколи Василькова, з проханням зустрітися з одним із найулюбленіших гравців хлопця - Андрієм Шевченком. Цікаво, що Алі з батьком є палкими вболівальниками київського Динамо.
За словами Василькова, родина Турганбеків змушена була продати власне авто, щоб син міг займатися футболом.
І ось, перед відкритим тренуванням збірної України, Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зіграли в футбол з Алі.
Українець виграв золото на чемпіонаті Європи в Росії
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Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем Золотого мяча и победителем Лиги Чемпионов в составе Итальянского Милана Андреем Шевченко. @andriyshevchenko огромная Вам благодарность за встречу за исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив! @f.c.kairat @kairat4 большое спасибо что помогли мне добраться до Шевы!!! Вы ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!!! 👍👍👍🕺🕺🕺🎊🎊🎉🎉🎉⚽️⚽️⚽️⚽️🏆🏆💪💪✊✊🤗🙏
Це не перший досвід Алі у грі зі свотовими зірками. Раніше йому вдалося зіграти з Марадоною, Кавані, Неймаром і Тьягою Сілвою.
Джерело - Чемпіон.
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