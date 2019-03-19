На НСК Олімпійський відбулося відкрите тренування збірної України, яке відвідали близько 2 тисяч уболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
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Публіка мала нагоду перед тренуванням взяти автограф у своїх улюбленців та пофотографуватися з ними. також відвідали захід близько сотні майбутніх захисників Вітчизни — вихованців Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.
Перший матч збірна України проведе 22 березня проти Португалії, другий - 25 березня проти Люксембургу.
Нагадаємо, Шевченко готовий викликати в збірну Мораеса. Також керманич збірної закрив питання про Ракицького.
Джерело - ФФУ.