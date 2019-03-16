Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО

Як захистити себе на вулиці? Чи може карате бути ефективним у бійці? В 90-х бойовики з бійками допомогли популяризувати карате по всьому світу. YouTube канал Тредець вирішив перевірити, чи можна красиві удари перенести на реальну бійку?

Інна Никитенко - чемпіонка Європи по карате. Її вага всього 45 кілограмів, але удари Никитенко як молоти. Особливо з ноги. Канал ТRЕНДЕЦ викликав Никитенко на дуель. Що вийшло у Дмитра Поворознюка дивіться у цьому відео.

Джерело - Чемпіон.

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