Олімпіада-2026. 12 лютого. Текстова трансляція

У четвер, 12 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 9 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

10:00. Уже за пів години на старт вийде перший українець! Владислав Герскевич, який став головним хедлайнером цієї ОІ, стартуватиме у змаганнях зі скелетону. Вітаємо усіх на черговому дні свята зимового спорту!

