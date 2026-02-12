Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Олімпіада-2026. 12 лютого. Текстова трансляція

Станіслав Лисак — 12 лютого 2026, 09:35
Getty Images
Олімпіада-2026. 12 лютого. Текстова трансляція

У четвер, 12 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 9 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію п'ятого змагального дня головної спортивної події року, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

10:00. Уже за пів години на старт вийде перший українець! Владислав Герскевич, який став головним хедлайнером цієї ОІ, стартуватиме у змаганнях зі скелетону.

Вітаємо усіх на черговому дні свята зимового спорту!

Раніше Чемпіон детально розбирав, як можна дивитися Олімпійські ігри в Україні, а також пояснював, що робити, щоб переглядати трансляцію ОІ під час блекауту.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік