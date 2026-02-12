Фонтана здобула 13-ту олімпійську медаль, поступившись Велзебур у фіналі на дистанції 500 метрів

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал шорттреку на 500 метрів серед жінок.

Чемпіонкою у цій дисципліні стала олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 в естафеті, нідерландка Ксандра Велзебур, яка показала час 41.609 секунди. Зазначимо, що у півфіналі вона встановила світовий рекорд, пробігши дистанцію за 41.399 сек.

"Срібло" виборола легендарна італійка Аріанна Фонтана, для якої це 13-та олімпійська медаль.

Так, у 2006 та 2010 вона була бронзовою призеркою, у 2014 здобула срібло та дві бронзові медалі, у 2018 вона зібрала повний комплект нагород, у 2022 в її активі золото та дві срібних медалі, ну і на Олімпійських іграх-2026 35-річна спортсменка стала бронзовою призеркою в естафеті та чемпіонкою в міксті.

Олімпійські Ігри-2026 Ковзанярський спорт, 500 метрів, жінки

Ксандра Велзебур (Нідерланди) – 41,609 Аріанна Фонтана (Італія) – 42.294 Кортні Саро (Канада) – 42.427

Нагадаємо, українська шорттрекістка Єлизавета Сидьорко не зуміла вийти до чвертьфіналу на даній дистанції. Час українки склав 43,337 секунди, що стало національним рекордом. Раніше найшвидшою українкою у жіночому шорт-треку на 500 метрів була Софія Власова з результатом 43,5 секунди.

