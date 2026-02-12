Михайло Гераскевич – про усунення Владислава на Олімпіаді-2026: МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну

Михало Гераскевич, батько та тренер Владислава Гераскевича, висловився про дискваліфікацію сина на Олімпійських іграх-2026 через використання "шолому пам'яті".

Сказав він у коментарі Суспільне Спорт.

Гераскевич-старший розповів, що президентка Міжнарожного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, яка мала особисту зустріч із українським скелетоністом, намагалась їх переконати, що демонстрація убитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі.

"Це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом. Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі – незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться", – заявив Михайло Гераскевич.

За словами батька скелетоніста, Ковентрі та усі її помічники МОК забули історію Олімпійських ігор. Гераскевич-старший зазначив, якщо подивитись у джереле причин виникнення Олімпіади, то це вшанування загиблих героїв і воїнів. Саме тому були вигадані битви на мечах, хто швидше пробіжить та усе інше, щоб імітувало діяльність воїна на полях бою.

"Це було вшанування загиблих воїнів, перша мета Олімпійських ігор. Наш шолом підкреслював першопричину Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку", – сказав тренер скелетоніста.

Також Михайло Гераскевич додав, що вони серйозно налаштовані подавати позов у CAS (Спортивний арбітражний суд) з приводу рішення МОК.

Гераскевич-старший наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет зачепив честь Владислава, зруйнувавши багаторічну роботу. Тут мова йде не лише про гроші.

"Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль", – відповів Михайло Гераскевич.

За його словами, МОК намагався перекрестили пам'ять про українських героїв, коли усунув Владислава від змагань. Однак організації не вдалось дисквафікувати Україну.

"Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", – підсумував Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що організація "порекомендувала" українському скелетоністу замінити "шолом пам'яті" на чорну стрічку. Також МОК порадив Владиславу продемонструвати спеціальний шолом після заїзду.

Сам спортсмен також прокоментував своє відсторонення від Ігор-2026.