У Вероні відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор-2026

Олексій Мурзак — 23 лютого 2026, 00:14
У ніч на 23 лютого, у Вероні відбулася церемонія закриття XXV зимових Олімпійських ігор-2026.

Прапороносцями України стали лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

У шоу взяли участь танцівник Роберто Болле, італійський співак і автор пісень Акілле Лауро, актриса Бенедетта Поркаролі та інші.

Нагадаємо, українські спортсмени на Іграх-2026 не здобули жодної нагороди. Раніше це вже ставалося у 2002 та 2010 роках.

Водночас Норвегія, яка виграла медальний залік та Італія, яка стала третьою, побили національні рекорди за кількістю нагород.

Друге місце в загальному заліку посіла збірна США. 32 медалі, 12 золотих і перемоги в обох хокейних фіналах над Канадою підсолодили американським уболівальникам перегляд Ігор-2026.

