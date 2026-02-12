Українські санкарі підтримали Гераскевича після виступу на Олімпіаді-2026

Збірна України із санного спорту підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікував Міжнародний олімпійський комітет перед стартом змагань.

"Синьо-жовті" після завершення командної естафети стали на коліно та здійняли шоломи догори.

Національну команду представляли Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецків, Олександра Мох.

Getty Images

Нагадаємо, що раніше МОК заборонив 27-річному скелетоністу використовувати його "шолом памʼяті", на якому зображені фото понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбили росіяни. Гераскевич виходив у ньому на три тренувальні сесії, попри заборону, але до офіційних змагань його так і не допустили.