Велика Британія перемогла Швецію, США поступилися Швейцарії: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

Сьогодні, 12 січня, відбулися три матчі в межах другої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків на Олімпійських іграх 2026.

Так, переможці попередньої Олімпіади-2022 збірна Швеції поступилася срібним призерам – Великій Британії. Також США програли Швейцарії, а Німеччина здобула перемогу над Норвегією.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Чоловіки, Груповий етап

12 лютого, Сесія 2

Норвегія – Німеччина 4:5

США – Швейцарія 3:8

Велика Британія – Швеція 6:3

Зауважимо, що за вихід у плейоф ведуть боротьбу 10 команд. Кожен колектив зустрінеться з іншими 9-ма збірними. У півфінал пройдуть перші 4 місця турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

Велика Британія – 2 перемоги Канада – 1 перемога Італія – 1 перемога Швейцарія – 1 перемога США – 1 перемога, 1 поразка Німеччина – 1 перемога, 1 поразка Китай – 1 поразка Чехія – 1 поразка Норвегія – 1 поразка Швеція – 2 поразки

Нагадаємо, що збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.