Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Велика Британія перемогла Швецію, США поступилися Швейцарії: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

Микола Дендак — 12 лютого 2026, 17:50
Велика Британія перемогла Швецію, США поступилися Швейцарії: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
Керлінг на Олімпійських іграх-2026

Сьогодні, 12 січня, відбулися три матчі в межах другої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків на Олімпійських іграх 2026.

Так, переможці попередньої Олімпіади-2022 збірна Швеції поступилася срібним призерам – Великій Британії. Також США програли Швейцарії, а Німеччина здобула перемогу над Норвегією.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки, Груповий етап
12 лютого, Сесія 2

Норвегія – Німеччина 4:5

США – Швейцарія 3:8

Велика Британія – Швеція 6:3

Зауважимо, що за вихід у плейоф ведуть боротьбу 10 команд. Кожен колектив зустрінеться з іншими 9-ма збірними. У півфінал пройдуть перші 4 місця турнірної таблиці.

Турнірна таблиця

  1. Велика Британія – 2 перемоги
  2. Канада – 1 перемога
  3. Італія – 1 перемога
  4. Швейцарія – 1 перемога
  5. США – 1 перемога, 1 поразка
  6. Німеччина – 1 перемога, 1 поразка
  7. Китай – 1 поразка
  8. Чехія – 1 поразка
  9. Норвегія – 1 поразка
  10. Швеція – 2 поразки

Нагадаємо, що збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 результати матчів керлінг

Олімпійські ігри 2026

Це данина поваги, а не порушення правил, – Усик відреагував на дискваліфікацію Гераскевича
Як ми можемо зрадити їхню пам'ять? Бідний розкритикував рішення дискваліфікувати Гераскевича
Дівчинка, якій не дозволили виступити на Олімпіаді у 13 – і яка повернулась і підкорила світ. Історія Хлої Кім
Геммерле повторив золотий тріумф Пекіну, в Австрії подвійний подіум у сноуборд-кросі на Олімпіаді-2026
Швейцарія розгромила Францію у груповому етапі чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік