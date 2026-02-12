Велика Британія перемогла Швецію, США поступилися Швейцарії: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
Сьогодні, 12 січня, відбулися три матчі в межах другої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків на Олімпійських іграх 2026.
Так, переможці попередньої Олімпіади-2022 збірна Швеції поступилася срібним призерам – Великій Британії. Також США програли Швейцарії, а Німеччина здобула перемогу над Норвегією.
Норвегія – Німеччина 4:5
США – Швейцарія 3:8
Велика Британія – Швеція 6:3
Зауважимо, що за вихід у плейоф ведуть боротьбу 10 команд. Кожен колектив зустрінеться з іншими 9-ма збірними. У півфінал пройдуть перші 4 місця турнірної таблиці.
Турнірна таблиця
- Велика Британія – 2 перемоги
- Канада – 1 перемога
- Італія – 1 перемога
- Швейцарія – 1 перемога
- США – 1 перемога, 1 поразка
- Німеччина – 1 перемога, 1 поразка
- Китай – 1 поразка
- Чехія – 1 поразка
- Норвегія – 1 поразка
- Швеція – 2 поразки
Нагадаємо, що збірна Швеції перемогла команду США у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, здобувши третє золото на ОІ-2026.