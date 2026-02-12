Протест від збірної та підтримка президента: в Латвії відреагували на дискваліфікацію Гераскевича на ОІ-2026

Владислава Гераскевича відсторонили від участі в Олімпіаді-2026 і на це рішення оперативно відреагували в Латвії.

Балтійська країна повністю підтримала українського скелетоніста, якого дискваліфікували через недотримання заборони на використання "шолому памʼяті", на якому зображені понад 20 спортсменів, яких вбила Росія.

Свою реакцію, зокрема, написав у соцмережі X президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він переконаний, що відсторонення було незаслуженим.

"МОК просто помиляється, дискваліфікуючи Гераскевича", – написав політик.

Також одразу після рішення про дискваліфікацію рішуче відреагувала збірна Латвії зі скелетону. Вона подала протест, про що повідомив батько та тренер Владислава Гераскевича у прямому етері трансляції Суспільне Спорт.

"Команда Латвії подала протест і вимагає анулювати цю дискваліфікацію. Ми ніколи не сумнівалися в команді Латвії. Скелетон народився в Латвії. Український скелетон народився в Латвії за підтримки латвійської команди зі скелетону", – сказав Михайло.

Він додав, що також підтримку висловили збірні Південної Кореї та Данії, організатори Олімпійських ігор, представники Італії.

"Підійшли й побажали успіхів і сказали, що їм дуже шкода. Багато, всіх не перерахую. Якщо хтось забув, то нехай вибачать, бо зараз емоції переповнюють. Але дуже багато підтримки ми отримали й від тих же тренерів, спортсменів збірної Німеччини, збірної США, Бразилії, багатьох країн", – заявив Гераскевич-старший.

Зазначимо, що після такого рішення МОК українця підтримала неймовірна кількість людей. Серед них є й олімпійська чемпіонка зі скелетону Ліззі Ярнольд.