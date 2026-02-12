Українська правда
Гірські лижі. Бріньоне стала чемпіонкою домашньої Олімпіади в супергіганті

Олег Дідух — 12 лютого 2026, 13:48
Федеріка Бріньоне
Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне завоювала золото домашніх Олімпійських ігор 2026 року в супергіганті. Для 35-річної спортсменки це перше олімпійське золото в кар'єрі, у неї в колекції вже є срібло та дві бронзи.

Бріньоне на 0,41 секунди випередила француженку Роману Мірадолі. Бронзу завоювала австрійка Корнелія Хюттер. Для них це перші олімпійські медалі в кар'єрі.

Україну в цьому виді програми представляла одна спортсменка – Анастасія Шепіленко. Вона фінішу не дісталася, зійшовши уже на самому початку дистанції.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічий супергігант на Олімпіаді-2026 виграв Франьо Фон Алльмен. Для швейцарця це золото стало третім на нинішніх Іграх.

Наступний медальний старт у чоловічих гірських лижах – чоловічий гігант, який відбудеться у суботу, 13 лютого.

