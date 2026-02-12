Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Нідерландець Ван'т Ваут став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів

Олексій Мурзак — 12 лютого 2026, 23:06
Нідерландець Ван'т Ваут став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
Єнс Ван'т Ваут
У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли медалі у шорт-треку серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.

Так, олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут, який фінішував з результатом 1:24.537, "срібло" виграв китаєць Сунь Лун, а бронзову медаль завоював південнокорейський шорт-трекіст Лім Чжонун.

Ван'т Ваут – дворазовий чемпіон світу та триразовий призер чемпіонатів світу, десятиразовий чемпіон Європи та п'ятиразовий срібний призер чемпіонату Європи. Для нього ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі.

Олімпійські ігри-2026

Шорт-трек, 1000 метрів, чоловіки

  1. Єнс Ван'т Ваут (Нідерланди) 1:24.537
  2. Сунь Лун (Китай) 1:24.565
  3. Лім Чжонун (Південна Корея) 1:24.611

Напередодні також відбувся фінал шорт-треку на 500 метрів серед жінок.

Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Шорт-трек Олімпійські ігри-2026

