Нідерландець Ван'т Ваут став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів
У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли медалі у шорт-треку серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.
Так, олімпійським чемпіоном став представник Нідерландів Єнс Ван'т Ваут, який фінішував з результатом 1:24.537, "срібло" виграв китаєць Сунь Лун, а бронзову медаль завоював південнокорейський шорт-трекіст Лім Чжонун.
Ван'т Ваут – дворазовий чемпіон світу та триразовий призер чемпіонатів світу, десятиразовий чемпіон Європи та п'ятиразовий срібний призер чемпіонату Європи. Для нього ця олімпійська медаль стала першою в кар'єрі.
Олімпійські ігри-2026
Шорт-трек, 1000 метрів, чоловіки
- Єнс Ван'т Ваут (Нідерланди) 1:24.537
- Сунь Лун (Китай) 1:24.565
- Лім Чжонун (Південна Корея) 1:24.611
Напередодні також відбувся фінал шорт-треку на 500 метрів серед жінок.
Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.