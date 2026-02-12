Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026 попри дискваліфікацію

Микола Літвінов — 12 лютого 2026, 14:07
МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026 попри дискваліфікацію
Владислав Гераскевич
Getty Images

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зможе продовжити своє перебування на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, незважаючи на заборону брати участь у змаганнях.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Після "дуже шанобливої розмови" з українським атлетом, очільниця Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі звернулася до голови Дисциплінарної комісії МОК із проханням переглянути рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Голова комісії задовольнив це прохання.

Відтак, Владислав зберігає право перебувати на Іграх як акредитована особа, хоча й не допущений до стартів.

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".

Читайте також :
МОК повинен вибачитись: як спорт відреагував на скандальну дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич МОК

Владислав Гераскевич

Гераскевич отримає премію від Monobank після дискваліфікації на Олімпіаді-2026
Пам’ять не може бути порушенням: дискваліфікація Гераскевича – вирок для людяності МОК
МОК повинен вибачитись: як спорт відреагував на скандальну дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026
Це схоже на дискримінацію українців, – Гераскевич провів зустріч із журналістами після дискваліфікації
Гутцайт – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Пам'ять про наших героїв – цінніша за будь-які медалі й правила

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік