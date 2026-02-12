МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026 попри дискваліфікацію

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зможе продовжити своє перебування на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, незважаючи на заборону брати участь у змаганнях.

Про це повідомляється на сайті МОК.

Після "дуже шанобливої розмови" з українським атлетом, очільниця Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі звернулася до голови Дисциплінарної комісії МОК із проханням переглянути рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Голова комісії задовольнив це прохання.

Відтак, Владислав зберігає право перебувати на Іграх як акредитована особа, хоча й не допущений до стартів.

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".