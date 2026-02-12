Українська правда
Тренера збірної Фінляндії дискваліфікували від участі в Олімпійських іграх-2026 через вживання алкоголю

Микола Літвінов — 12 лютого 2026, 13:53
Тренера збірної Фінляндії дискваліфікували від участі в Олімпійських іграх-2026 через вживання алкоголю
www.olympiakomitea.fi

Головний тренера збірної Фінляндії зі стрибків з трампліна Ігора Медведа відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2026 по причині вживання алкоголю.

Про це повідомляє Олімпійський комітет Фінляндії.

Керівник фінської олімпійської команди Янне Хяннінен підтвердив, що інцидент пов'язаний з алкоголем, і наголосив на швидкій реакції керівництва:

"Медвед сьогодні поїхав додому. Це питання пов'язане зі вживанням алкоголю. Ми серйозно ставимося до порушень правил команди і швидко реагуємо на них".

Сам Ігор визнал свою провину та публічно попросив вибачення.

"Я зробив помилку і прошу вибачення. Я хотів би вибачитися перед усією фінською командою, спортсменами, а також уболівальниками. Сподіваюся, що команда тепер зможе зосередитися на змаганнях і продовжити свою хорошу роботу. Більше я не буду коментувати цю ситуацію", – сказав він.

До кінця Олімпіади обов'язки головного тренера виконуватиме Лассе Мойланен. Йому допомагатимуть тренер жіночої команди Оссі-Пекка Валта та директор з видів спорту Петтер Кукконен. Подальші питання з Медведим Фінська лижна асоціація вирішуватиме вже після завершення Ігор.

Зауважимо, 44-річний словенець Ігор Медвед – колишній стрибун з трампліна. У своїй спортивній кар'єрі (2001–2003 роки) тричі потрапля в топ-10 на етапах Кубку світу, зокрема здобув "бронзу" у Тронхеймі (2001) та друге місце у командних змаганнях у Лахті (2002).

Нагадаємо, італійська біатлоніста Ребека Пасслер стала першою спортсменкою, яку відсторонили за допінг з моменту прибуття команд на Олімпіаду в Мілані-Кортіні. В її пробі виявили заборонені речовини.

