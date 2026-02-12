Знову розгром. Карлссон стала дворазовою чемпіонкою Олімпіади-2026

Шведська лижниця Фріда Карлссон впевнено виграла гонку з інтервальним стартом на 10 км вільним стилем на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Для неї це друге золото на цих Іграх, у перший день Олімпіади вона не менш впевнено виграла скіатлон.

Карлссон на 46,6 секунди випередила свою партнерку по команді Еббу Андерссон, яка в скіатлоні завоювала срібло. У битві за бронзу найсильнішою виявилася Джессіка Діггінс. Напередодні повідомлялося про те, що вона вийде на старт із переломом ребра.

Україну в цій гонці представляли 4 спортсменки: Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Софія Шкатули та Єлизавета Нопрієнко. Вони посіли 65, 67, 69 і 76 місця відповідно серед 110 учасниць.

Підсумкові результати:

У п'ятницю, 13 лютого, в лижних гонках буде розіграний ще один комплект нагород – чоловіки також змагатимуться в гонці з інтервальним стартом на 10 км вільним стилем. Початок – о 12:45 за київським часом.