Корейка Чой випередила Хлою Кім у битві за золото Олімпіади-2026 у хафпайпі

Олександр Булава — 12 лютого 2026, 22:14
Корейка Чой випередила Хлою Кім у битві за золото Олімпіади-2026 у хафпайпі
Гаон Чой
17-річна представниця Південної Кореї Гаон Чой випередила дворазову олімпійську чемпіонку Хлою Кім у фіналі Олімпійських ігор-2026 у жіночому хафпайпі.

Американка була близькою до захисту свого титулу, який вона вперше завоювала на Іграх-2018 у корейському Пхьончхані та повторила своє досягнення у Пекіні-2022. Кім захопила лідерство у дисципліні ще у кваліфікації, заробивши 90.25 бала у першій спробі. 

За першу спробу у фіналі американка заробила 88 балів. В той час, як Гаон Чой провалила перші дві свої спроби, однак у третій показала результат 90.25 бала, який через падіння не змогла перевершити Хлоя Кім.

Олімпійські Ігри-2026 Сноуборд, хафпайп, жінки

  1. Гаон Чой (Південна Корея) – 90,25
  2. Хлоя Кім (США) – 88,00
  3. Оно Міцукі (Японія) – 85,00

Хафпайп — це дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на лижах чи сноуборді на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу. Атлет переїжджає від однієї сторони рампи до іншої, відштовхуючись від бортів, щоб підстрибнути якомога вище і виконати трюки в повітрі.

Стіни хафпайпу зазвичай встановлюються на висоті до 7 метрів. На змаганнях учасники намагаються виконати якомога більше трюків до закінчення споруди.

Напередодні японка Кокомо Мурасе здобула золото у бігейрі.

