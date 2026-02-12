Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський постановив нагородити орденом Свободи українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Відповідний указ був опублікований офіційним інтернет-представництвом Президента України.

Сьогодні, 12 лютого, українського олімпійця відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті".

Раніше Володимир Зеленський виступив із заявою щодо дискваліфікації Гераскевича, наголосивши, що на Олімпіаді-2026 беруть участь 13 росіян, водночас 660 українських атлетів та тренерів були вбиті Росією протягом останніх 4 років.

Нагадаємо:

9 лютого що МОК заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан та Володимир Кличко. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

Напередодні старту змагань 12 лютого Владислав звернувся до МОК, щоб врегулювати суперечку та закликав Міжнародний олімпійський комітет зняти заборону на використання шолому та передати українським спортивним об'єктам електрогенератори, проте досягти компромісу з президенткою МОК Керсті Ковентрі не вдалося.

Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Спортсмен заявив, що подаватиме позов до CAS (Спортивний арбітражний суд), а також вважає, що його дискваліфікували несправедливо.

Свою думку щодо рішення МОК висловив батько та тренер атлета, Михайло Гераскевич. Гераскевич-старший наголосив, що Міжнародний олімпійський комітет зачепив честь Владислава, зруйнувавши багаторічну роботу. Тут мова йде не лише про гроші.

Підтримку Владиславу Гераскевичу вже висловили українські футбольні клуби, олімпійські чемпіони з України та інших країн.

Президент Латвії заявив, що МОК зробили помилку, дискваліфікувавши українця, а латвійська збірна подала протест на ганебне рішення комітету.

Пізніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет повернув українцю акредитацію на Олімпіаду-2026, проте до змагань він повернутися не зможе.