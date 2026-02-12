Не знайшли спільної думки: Гераскевич провів розмову з президенткою МОК перед дискваліфікацією на Олімпіаді-2026

Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор-2026.

Про це йдеться на сайті МОК.

В організації зазначили, що таке абсурдне рішення було прийнято після відмови Гераскевича дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

Його ухвалило жюрі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що "шолом пам'яті" із зображеннями убитих українських спортсменів, не відповідав правилам.

У МОК наголосили, що Владислав зустрічався із президенткою організації Кірсті Ковентрі, але не розглянув жодного альтернативного варіанту, який йому був запропонований.

Йому "рекомендували" демонструвати шолом одразу після заїздів, але безпосередньо не під час проїзду. Також раніше повідомлялось, що МОК, який "дуже хотів", аби українець продовжував змагатись, порадив спортсмену замінити "шолом пам'яті" на чорну стрічку".

Попри це 27-річний український скелетоніст запевняв, що не буде відступати від своєї позиції. Гераскевич додавав, що не зраджуватиме спортсменів, які зображені на шоломі, які ніколи не виступлять на Олімпіаді через російську агресію.

Нагадаємо, що у цьому особливому шоломі Гераскевич провів декілька тренувань перед змаганнями на Іграх-2026.