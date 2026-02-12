Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Швейцарія розгромила Францію у груповому етапі чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 12 лютого 2026, 15:43
Швейцарія розгромила Францію у груповому етапі чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2026

У четвер, 12 лютого, заплановані чотири матчі групового раунду чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку Швейцарія переграла Францію. Вже у стартовому періоді швейцарці оформили собі комфортну перевагу у дві шайби. Ще два результативні кидки були у третьому періоді. "Червоні хрести" востаннє здобували олімпійські медалі ще у далекому 1948-му році, коли вдруге стали бронзовими призерами. Вперше "бронзу" команда завоювала на Іграх у 1928-му.

На попередній Олімпіаді у Пекіні-2022 швейцарці припинили свій шлях на стадії чвертьфіналу, де були розгромлені Фінляндією (1:5).

Дещо пізніше відбудуться ще три зустрічі у групах А та С.

Зимові Олімпійські ігри-2026
Груповий етап, чоловіки
12 лютого, Група А

Швейцарія – Франція 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Чехія – Канада (17:40)

Німеччина – Данія (22:10)

Латвія – США (22:10)

11 лютого відбулись стартові протистояння групи В, у яких Словаччина та Швеція святкували свої перемоги.

Нагадаємо, що напряму до чвертьфінального етапу потраплять переможці груп та найкраще друге місце. Натомість на інші збірні чекатиме додатковий кваліфікаційний раунд.

Із повним розкладом хокейних матчів на Олімпіаді-2026 можна ознайомитись – ТУТ.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 хокей

хокей

185 млн доларів у підземці: хокейні зірки збірної Канади поїхали дивитися змагання Олімпіади на метро
Кросбі в гонитві за третім "золотом", надпотужні США та ідеальна Фінляндія: прев'ю хокейного турніру Олімпійських ігор 2026
Артур Оганджанян: Канада і США – фаворити Олімпійських ігор
Перемоги Італії та США, Німеччина в овертаймі дотиснула Францію на Олімпіаді-2026
Туалетний скандал на Олімпіаді: шведських хокеїсток затопило в роздягальні, а німкені не пустили у свою

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік