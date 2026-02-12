Швейцарія розгромила Францію у груповому етапі чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2026

У четвер, 12 лютого, заплановані чотири матчі групового раунду чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку Швейцарія переграла Францію. Вже у стартовому періоді швейцарці оформили собі комфортну перевагу у дві шайби. Ще два результативні кидки були у третьому періоді. "Червоні хрести" востаннє здобували олімпійські медалі ще у далекому 1948-му році, коли вдруге стали бронзовими призерами. Вперше "бронзу" команда завоювала на Іграх у 1928-му.

На попередній Олімпіаді у Пекіні-2022 швейцарці припинили свій шлях на стадії чвертьфіналу, де були розгромлені Фінляндією (1:5).

Дещо пізніше відбудуться ще три зустрічі у групах А та С.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Груповий етап, чоловіки

12 лютого, Група А

Швейцарія – Франція 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Чехія – Канада (17:40)

Німеччина – Данія (22:10)

Латвія – США (22:10)

11 лютого відбулись стартові протистояння групи В, у яких Словаччина та Швеція святкували свої перемоги.

Нагадаємо, що напряму до чвертьфінального етапу потраплять переможці груп та найкраще друге місце. Натомість на інші збірні чекатиме додатковий кваліфікаційний раунд.

Із повним розкладом хокейних матчів на Олімпіаді-2026 можна ознайомитись – ТУТ.