35-річна Лоллобріджіда виграла другу золоту медаль на Олімпіаді-2026

Денис Шаховець — 12 лютого 2026, 18:45
Франческа Лоллобріджіда
Instagram

На Олімпійських іграх 2026, що відбуваються в Італії, італійська ковзанярка Франческа Лоллобріджіда виграла другу золоту нагороду.

На дистанції 5000 метрів 35-річна італійка стала найкращою, подолавши дистанцію за 6:46,17.

Срібну нагороду здобула нідерландка Мерел Конейн, яка програла Лоллобріджіді лише одну десяту секунди. "Бронза" у норвежки Раґне Віклунд.

Нагадаємо, раніше з олімпійським рекордом виграла "золото" на дистанції 3000 метрів, після чого в незвичний спосіб відсвяткувала свій тріумф.

Олімпійські ігри 2026. Ковзанярський спорт, 5000 м. Жінки

1. 🥇 Франческа Лоллобріджіда (Італія) – 6:46,17

2. 🥈 Мерел Конейн (Нідерланди) – 6:46,27

3. 🥉 Раґне Віклунд (Норвегія) – 6:46,34

Зазначимо, що у Франчески Лоллобріджіди також є срібна і бронзова медалі Олімпійських ігор 2022, що проходили у Пекіні. Таким чином вона зібрала повний комплект олімпійських нагород.

Слідкуйте за текстовою трансляцією п'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

