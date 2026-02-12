Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Творчість Ліни Костенко назвали пропагандою війни: чому українському шорттрекісту заборонили використання шолому

Максим Розенко, Олексій Мурзак — 12 лютого 2026, 13:00
Getty Images

Шорттрекіст Олег Гандей став третім представником олімпійської збірної України, який отримав заборону на використання шолому під час змагань. Разом із забороною працівники Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) цинічно назвали творчість знаменитої української письменниці Ліни Костенко пропагандою війни.

З подробицями цією дуже неприємної історії Гандей ексклюзивно поділився з Чемпіоном.

"Ми приїхали в олімпійське селище, провели перше тренування. Згідно з регламентом ISU, працівники Міжнародного союзу ковзанярів повинні перевірити стан інвентарю на наявність написів та наліпок, щоб не було реклами брендів і інших заборонених регламентом речей. У мене на шоломі був напис з творчості Ліни Костенко "Там, де героїзм, там немає остаточної поразки".
Мене запитали, що це означає англійською мовою. Я переклав. Працівники федерації сказали, що це політичне гасло, про війну, що це пропаганда війни. І шолом з цим гаслом не можна використовувати під час олімпійських стартів. Хоча я був в ньому на міжнародних змаганнях з початку сезону і жодних нарікань зі сторони ISU не мав".

України не має великого представництва та сильних позицій в Міжнародній федерації ковзанярів і, за великим рахунком, за Олега Гандея немає кому заступитися.

Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Мілан-Кортіна-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у трьох дисциплінах в Італії – 500 м, 1000 м та 1500 м.

Нагадаємо, Міжнародний Олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів, а пізніше дискваліфікував атлета.

Пізніше МОК також заборонив виступати у шоломі з написом "Be brave like Ukrainians" (Будьте хоробрими, як українці) Катерині Коцар, яка представляє Україну у фристайлі.

Ексклюзив Лідер збірної України з шорт-треку Гандей – про цілі на Олімпіаду: Хочеться потрапити в топ-15

Зауважимо, що ситуація з шоломом Владислава Гераскевича набула світового розголосу, скелетоніста підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан, Володимир Кличко та Гарі Каспаров. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

