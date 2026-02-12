Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, – Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026 через відмову змінити шолом на змаганнях.

Про зустріч з президенткою МОК Керсті Ковентрі та подальші плани спортсмен розповів у етері Суспільне Спорт.

"Ми приїхали на трек, я налаштувався на скелетонну гонку, потім у нас відбулась зустріч з місіс Ковентрі, на якій, як я вважаю, не було роз'яснено, чому я не можу виступати в цьому шоломі. Я досі вважаю, що ми не порушили ніяких правил і ми мали повне право виступати в цьому шоломі, як й інші спортсмени, які робили подібне в минулі дні на цих Олімпійських іграх. Після цієї розмови, міжнародна федерація, IBSF, вручила документ, в якому зазначалося, що я порушив правила Олімпійської хартії та через це я буду знятий зі змагань", – сказав Гераскевич.

Українець додав, що він не отримав від очільниці МОК відповіді, чому подібні дії дозволялись іншим спортсменам, зокрема, Владислав хотів почути коментарі про російські прапори на трибунах.

"Я більше питав і порівнював у Ковентрі про ті випадки, які були в інших спортсменів і я не отримав жодного пояснення. Я не отримав пояснення щодо російського прапора, чому не було застосовано санкцій, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнеру по команді, а ми не маємо. У листі вони додали, що я публічно анонсував, що це жертви війни, хоча звичайно, коли ти дивишся на шолом – це не зрозуміло. Тобто я не вбачаю, що цей шолом несе політичний контекст, я вважаю, що маю право виступати в ньому.

Аргументи, які вона наводила – що вони підтримують Україну, що вони солідарні з Україною, щодо цього є великі сумніви, особливо після цього рішення. У нас не було скандалу з президенткою МОК, вона пропонувала, що ми можемо відкладати шолом і змагатися в іншому, а потім брати його в мікст-зону. Але я вважаю, що я маю отримати права, які отримали інші спортсмени, в інших видах спорту, з інших країн. Чомусь такі права я сьогодні не отримав".

Гераскевич заявив, що він разом із командою готуватиме позов до CAS щодо несправедливої дискваліфікації.

"Напевне будемо готувати позов у CAS (Спортивний арбітражний суд, – прим.) і будемо продовжувати боротися за наші права. Я вірю, що ми не порушили жодних правил. Наскільки я розумію, деякі команди подали протест на це рішення, закордонні команди. Я за це їм дуже вдячний, але я не беру участь у змаганнях, вони вже йдуть, я пропустив свій старт. У нас більше немає змагань і наскільки я розумію згідно з регламентом у нас немає можливості більше змагатися на цих Олімпійських іграх".

На завершення Владислав Гераскевич заявив, що не жалкує про свої дії, адже в першу чергу відстоював пам'ять загиблих через дії Росії спортсменів.

"Ми пройшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор, але для мене також дуже знаково, що в цей день 4 роки тому я підняв табличку "No war in Ukraine" і вважаю, що це послання досі актуальне. Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, я вважаю, що я не порушував жодних правил. Я відстоював інтереси України і навіть не стільки країни, скільки пам'ять про цих спортсменів. Вони цього заслуговують, на жаль, МОК думає інакше. У причинах будемо розбиратися далі".

Нагадаємо:

9 лютого що МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримало чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан та Володимир Кличко. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".