Як дивитись Олімпійські ігри під час блекаутів

Напередодні відбулася церемонія відкриття XXXIII літніх Олімпійських ігор 2024 року. 10 714 спортсменів розіграють 329 комплектів медалей. Україна буде представлена 140 спортсменами.

Наш сайт вирішив розібратися та допомогти вам слідкувати за виступами українців на Олімпіаді в умовах блекауту. І головне, що для цього потрібно — безперебійний інтернет. Тож, що треба знати.

Типи живлення

Оптоволокно

Дорогий у встановленні, проте гарантовано якісний та стабільний спосіб мати інтернет під час відключень світла. Залежно від провайдера та технології, забезпечує інтернетом від 4 до 72 годин в умовах блекауту. Всього є 4 технології:

xPON (до 72 годин) — через оптоволоконні лінії; FTTx (4-16 годин) — через виту пару; DOCSIS (4-8 годин) — через телевізійні кабелі; xDSL (4-8 годин) — через телефонні кабелі.

Вита пара

У більшості квартир в Україні встановлений саме цей тип подачі інтернету. Кабель має декілька пар скручених в джгути провідників. Чим їх більше, тим вище категорія кабелю, а відповідно і швидкість передачі даних. 2 пари — до 100 мегабіт, 4 пари — до 1 Гбіт/сек.

Деякі оператори зв’язку, наприклад "Воля" в Києві використовують технологію DOCSIS, і послуги інтернет та ТБ абоненти отримували через телевізійний кабель та спеціальний модем.

Мешканцям сільської місцевості, скоріше за все, послуги інтернет надаються за технологією xPON. Ці мережі будуються останні років 5-7 в Україні, в першу чергу в селах, райцентрах, передмістях великих міст. Київ, де мережі будувались активно 10-20 років тому, має найменше покриття оптикою в Україні. Пропорція 90/10 не на користь PON-у.

Як підключити

В першу чергу потрібно дізнатися у вашого провайдера, за якою технологією він надає вам послугу інтернет. Якщо у вас проведене оптоволокно, то вам пощастило, і єдине що потрібно — забезпечити роутер та термінал ONU джерелом живлення. Це можуть бути павербанки, міні-UPS, акумулятори та інші джерела безперебійного живлення.

Якщо ж у вас інша технологія, то радимо дізнатися у вашого провайдера, чи є можливість підключити оптоволокно (забезпечує довший доступ до інтернету та більшу швидкість). Якщо такої опції провайдер не надає, дізнайтесь чи забезпечено обладнання провайдера акумуляторами та скільки годин можуть тримати акумулятори на майданчику оператора його обладнання.

Якщо обладнання зарезервовано електрикою, то вам, як абоненту, потрібно забезпечити ваш роутер. Підходять міні-упси, павербанки, інші ДБЖ.

Більшість абонентських роутерів працюють від напруги 9 або 12 Вольт. Рішень для таких девайсів на ринку — безліч. Якщо ви використовуєте екзотичні пристрої на 19 або 24 вольти, то рішення із бекапом електрикою зростають в ціні в геометричній прогресії. Тут або використовувати потужні ДБЖ або замінити пристрій на менш потужний, наприклад на 12Вольт.

Якщо ваш провайдер не зарезервував обладнання акумуляторами — рекомендуємо звернутись до конкурентів. Якщо не поталанило і всі провайдери, які доступні у вашому будинку не зарезервували обладнання, а оптика не планується, то ви в зоні ризику і вам потрібно шукати альтернативу.

Якщо немає можливості підключити безперебійний інтернет

У такому разі вам можуть допомогти гібридні роутери з вбудованим 4G модемом. При відключенні інтернет-постачання через кабель він автоматично перемикається на LTE.

Альтернативою можуть бути 4G-роутери із можливістю підключення зовнішньої антени, бажано за технологією МІМО, що дасть можливість під’єднуватись до базової станції на відстанях від 5 до 20 км, залежно від висоти підвісу антени, рельєфу, наявності базових станцій мобільних операторів.

Якщо ви в великому місті, можна використовувати не направлену антену, а з круговою діаграмою направленості.

Найальтернативніший спосіб

Найгарантованіший, але й найдорожчий спосіб бути на зв’язку — це термінал Starlink. У цього рішення є дві проблемні точки:

залежно від версії термінала, розраховуйте на 50-100 Ват потужності, і для підключення потрібне потужне ДБЖ;

скоріше за все IP-адреса у вас буде не українська і для доступу до українських медіаресурсів та сервісів вам потрібен буде VPN.

Обладнання безперебійного живлення

Як ми говорили раніше, ними можуть бути павербанки, міні-UPS, акумулятори тощо, проте для їх використання потрібно купити кабель, який можна підключити до роутера. Для цього треба дізнатися вольтаж вашого девайса та обрати відповідний провід. Проте також існують універсальні кабелі, тож можна обрати і їх.

Головні правила, щоб бути на зв'язку

Не нехтуйте можливістю користування безперебійним інтернетом. За цю послугу варто платити, адже вона значно полегшує життя в умовах відключень світла;

Якщо є можливість користуватися кількома постачальниками, то робіть це. Багато провайдерів надають послугу "аварійного інтернету";

Якщо ваш телефон підтримує дві сім-карти, то варто підключити обидві;

Якщо є змога провести у ваш будинок оптоволокно, то не нехтуйте нею. Це стабільний варіант, що дасть вам швидкий інтернет на тривалий період.

Олександр Глущенко, для Чемпіона