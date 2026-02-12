Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Україна посіла 6-те місце в командній естафеті на ОІ-2026, золото здобула команда Німеччини

Олексій Мурзак — 12 лютого 2026, 20:19
Україна посіла 6-те місце в командній естафеті на ОІ-2026, золото здобула команда Німеччини
Андрій Мандзій
ukrluge

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли медалі в командній естафеті по санному спорту.

Збірна України у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох посіла 6-те місце, показавши час 3:46.174.

Так, одиночні заїзди змінювалися "двійками": першою стартувала Туницька, далі дует Гой / Качмар, потім Андрій Мандзій, а завершували гонку Стецьків / Мох.

Це найкращий результат в цьому виді в історії виступів збірної на Іграх. Командна естафета проводиться вчетверте, на попередніх трьох Олімпіадах українці здобували 11-те, 13-те та 11-те місця.

Фаворитами змагань були німці, австрійці та італійці, які у такому ж порядку і зайняли весь подіум.

Олімпійські ігри-2026

Санний спорт, командна естафета

1. Німеччина 3:41.672

2. Австрія +0.542

3. Італія +0.849

...6. Україна +4.502

Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Санний спорт Олімпійські ігри-2026

Санний спорт

Найзавидніша наречена Олімпіади: спортсменка США отримала 600 пропозицій побачень
Українки – шості після першого заїзду у двомісних санах на Олімпіаді-2026
Триразовий олімпійський чемпіон був госпіталізований через падіння в Кортіні
Дукач йде 12-м, Мандзій – 14-й після двох заїздів у змаганнях чоловіків на санях-одиночках
Українські санкарі здобули дві медалі на етапі Кубку світу серед спортсменів до 23-х років

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік