Україна посіла 6-те місце в командній естафеті на ОІ-2026, золото здобула команда Німеччини

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 розіграли медалі в командній естафеті по санному спорту.

Збірна України у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох посіла 6-те місце, показавши час 3:46.174.

Так, одиночні заїзди змінювалися "двійками": першою стартувала Туницька, далі дует Гой / Качмар, потім Андрій Мандзій, а завершували гонку Стецьків / Мох.

Це найкращий результат в цьому виді в історії виступів збірної на Іграх. Командна естафета проводиться вчетверте, на попередніх трьох Олімпіадах українці здобували 11-те, 13-те та 11-те місця.

Фаворитами змагань були німці, австрійці та італійці, які у такому ж порядку і зайняли весь подіум.

Олімпійські ігри-2026

Санний спорт, командна естафета

1. Німеччина 3:41.672

2. Австрія +0.542

3. Італія +0.849

...6. Україна +4.502

Слідкуйте за текстовою трансляцією шостого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.