Гідність не дискваліфікувати: Шахтар відреагував на скандальне відсторонення Гераскевича

Донецький Шахтар відреагував на відсторонення Владислава Гераскевича від участі в Олімпійських іграх-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті".

Реакцію опублікувала пресслужба клубу.

Донеччани підтримали українського скелетоніста. "Гірники" заявили, що повністю на стороні спортсмена, який відстоює українські цінності.

"Гідність не дискваліфікувати! Памʼять – не порушення! Голос України має бути почутим! Ціна свободи має бути вшанованою! Владиславе Гераскевич, ми з тобою", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше МОК заборонив 27-річному скелетоністу використовувати його "шолом памʼяті", на якому зображені фото понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбили росіяни. Гераскевич виходив у ньому на три тренувальні сесії, попри заборону, але до офіційних змагань його так і не допустили.