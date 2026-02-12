Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гідність не дискваліфікувати: Шахтар відреагував на скандальне відсторонення Гераскевича

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 11:41
Гідність не дискваліфікувати: Шахтар відреагував на скандальне відсторонення Гераскевича
Владислав Гераскевич
Getty Images

Донецький Шахтар відреагував на відсторонення Владислава Гераскевича від участі в Олімпійських іграх-2026 через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті".

Реакцію опублікувала пресслужба клубу.

Донеччани підтримали українського скелетоніста. "Гірники" заявили, що повністю на стороні спортсмена, який відстоює українські цінності.

"Гідність не дискваліфікувати! Памʼять – не порушення! Голос України має бути почутим! Ціна свободи має бути вшанованою! Владиславе Гераскевич, ми з тобою", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше МОК заборонив 27-річному скелетоністу використовувати його "шолом памʼяті", на якому зображені фото понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбили росіяни. Гераскевич виходив у ньому на три тренувальні сесії, попри заборону, але до офіційних змагань його так і не допустили.

Читайте також :
Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, – Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Шахтар

Олімпійські ігри 2026

Болюче фото: батько Гераскевича розплакався, дізнавшись про дискваліфікацію сина на Олімпіаді-2026
Михайло Гераскевич – про усунення Владислава на Олімпіаді-2026: МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну
Збірна Швеції з хокею встановила абсолютний рекорд у стартовій грі ОІ-2026
НОК України – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять – це вже перемога
Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, – Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік