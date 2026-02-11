Олімпійські ігри-2026. Медальний залік

З 4 по 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбуватимуться XXV зимові Олімпійські ігри.

Атлети (близько 3000) з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Візьмуть участь в головних змаганнях 4-річчя й представники України (46 ліцензій в 11 видах спорту).

Після 4 змагальних днів збірна Норвегії впевнено лідирує в загальному медальному заліку Олімпіади-2026.

Водночас відбулися зміни серед найближчих переслідувачів: Швеція та Німеччина, маючи у своєму активі по три золоті та дві срібні нагороди, наразі ділять друге й третє місця.

Медальний залік Олімпійських ігор-2026

