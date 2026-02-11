Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Олімпійські ігри-2026. Медальний залік

Станіслав Лисак — 11 лютого 2026, 16:51
Getty Images
Олімпійські ігри-2026. Медальний залік

З 4 по 22 лютого 2026 року в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбуватимуться XXV зимові Олімпійські ігри.

Читайте також :
Олімпійські ігри-2026. Розклад

Атлети (близько 3000) з 85 країн світу розіграють 116 комплектів медалей у 16 видах спорту. Візьмуть участь в головних змаганнях 4-річчя й представники України (46 ліцензій в 11 видах спорту).

XXV зимові Олімпійські ігри 2026 року: усе найцікавіше про головні спортивні змагання чотириріччя

Після 4 змагальних днів збірна Норвегії впевнено лідирує в загальному медальному заліку Олімпіади-2026.

Водночас відбулися зміни серед найближчих переслідувачів: Швеція та Німеччина, маючи у своєму активі по три золоті та дві срібні нагороди, наразі ділять друге й третє місця.

Медальний залік Олімпійських ігор-2026

Раніше Чемпіон детально розбирав, як можна дивитися Олімпійські ігри в Україні, а також пояснював, що робити, щоб переглядати трансляцію ОІ під час блекауту.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри-2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік