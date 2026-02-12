Гераскевич отримає премію від Monobank після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Співзасновник Monobank та бізнесмен Олег Гороховський відреагував на дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

Українського скелетоніста було вісдторонено через використання "шолому пам'яті", на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія.

Monobank вирішив підтримати Владислава не лише словесно, а й фінансово. Гераскевичу, який не зрадив своїй позиції, виділили премію у вигляді одного мільйона гривень.

"Владислав Гераскевич – гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ", – йдеться у повідомленні Гороховського.

Відзначимо, що у цьому шоломі Гераскевич провів декілька тренувань. 12 лютого Владислав мав зустріч із президенткою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не порозумілись. Українця було відсторонено, а очільниця організації намагалась відбілити репутацію МОК.

Після даного рішення Михайло Гераскевич, батько Владислава, розкрив подробиці розмови.