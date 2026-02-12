Канада розгромила Швейцарію: визначилися всі чвертьфінальні пари на Олімпійських іграх 2026

Сьогодні, 12 лютого, відбувся останній матч групи A з жіночого хокею на Олімпійських іграх 2026 року, в якому Канада розгромила Фінляндію.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Канадки поклали старт розгрому в кінцівці першого періоду. Після перерви команда закинула ще дві шайби та зняла питання щодо переможця. А в останній 20-хвилинці Кларк відзначилась дублем та поставила крапку в зустрічі.

Зауважимо, що після цієї гри визначилися всі чвертьфінальні пари жіночого турніру з хокею на Олімпіаді-2026.

Розклад чвертьфінальних матчів

13 лютого

17:40 Чехія – Швеція

22:10 США – Італія

14 лютого

17:40 Канада – Німеччина

22:10 Фінляндія – Швейцарія

Standings provided by Sofascore

