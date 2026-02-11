Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад матчів
З 11 по 22 лютого відбуватиметься чоловічий хокейний турнір на Зимових Олімпійських іграх-2026.
Арени в Мілані прийматимуть одне з найбільш очікуваних змагань цієї Олімпіади, адже вперше за 12 років на головному спортивному святі 4-річчя зіграють гравці НХЛ.
Про турнірні розклади, фаворитів нашому прев'ю хокейного турніру Олімпійських ігор.
Відкриватимуть хокейний турнір на ОІ-2026 збірні Словаччини та Фінляндії. "Суомі" є беззаперечним фаворитом цієї зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, на перемогу Фінляндії можна поставити з коефіцієнтом 1,38. На успіх Словаччини приймаються ставки з кефом 6,25, трохи більше експерти вірять у нічию – 1 до 5,25.
Головним місцем, де писатиметься сучасна хокейна історія стане арена "Санта-Джулія" в Мілані, що вміщає 14 тисяч глядачів. Загалом тут відбудуться 14 матчів групового етапу з 18 та майже всі поєдинки плейоф, окрім двох. Саме на "Сант-Джулії" визначатимуться олімпійські чемпіони в чоловічому та жіночому хокейному турнірі, а також бронзові призери Ігор-2026.
Ще однією локацією, де відбуватимуться хокейні баталії на Олімпіаді-2026 стане арена "Ро", яка збудована на базі колишнього виставкового комплексу "Fiera Milano Rho" та вміщує 16 тисяч глядачів. Тут пройдуть 4 матчі групового етапу та 2 ранньої стадії плейоф.
Розклад хокею на Олімпійських іграх-2026
11 лютого
17:40. Словаччина – Фінляндія, груповий етап (A)
22:10. Швеція – Італія, груповий етап (B)
12 лютого
13:10. Швейцарія – Франція, груповий етап (C)
17:40. Чехія – Канада, груповий етап (A)
22:10. Латвія – США , груповий етап (B)
22:10. Німеччина – Данія, груповий етап (C)
13 лютого
13:10. Італія – Словаччина, груповий етап (B)
13:10. Фінляндія – Швеція, груповий етап (C)
17:40. Франція – Чехія, груповий етап (A)
22:10. Канада – Швейцарія, груповий етап (B)
14 лютого
13:10. Швеція – Словаччина, груповий етап (A)
13:10. Німеччина – Латвія, груповий етап (C)
17:40. Фінляндія – Італія, груповий етап (A)
22:10. США – Данія, груповий етап (C)
15 лютого
13:10. Швейцарія – Чехія, груповий етап (C)
17:40. Канада – Франція, груповий етап (A)
20:10. Данія – Латвія, груповий етап (B)
22:10. США – Німеччина, груповий етап (B)
17 лютого
13:10. Стикові матчі
13:10. Стикові матчі
17:40. Стикові матчі
22:10. Стикові матчі
18 лютого
13:10. Чвертьфінал
17:40. Чвертьфінал
19:10. Чвертьфінал
22:10. Чвертьфінал
20 лютого
17:40. Півфінал
22:10. Півфінал
21 лютого
21:40. 🥉Матч за 3-тє місце
22 лютого
15:10. 🥇Фінал
Турнірна таблиця хокею на Олімпіаді-2026
Група A
Група B
Група C
Формат змагань передбачає груповий етап з трьох квартетів. Команди, які посіли перші місця у своїх групах, а також найкраще друге місце, проходять до чвертьфіналу напряму. Решта змагатиметься в додатковому кваліфікаційному раунді.
Переглянути хокейний турнір на Олімпійських іграх-2026 в можна буде на сайті Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного, також матчі також будуть транслюватися на телеканалах Eurosport1/Eurosport2.
Раніше Чемпіон детально розбирав, як можна дивитися Олімпіаду в Україні, а також пояснював, що робити, щоб переглядати трансляцію під час блекауту.
Зауважимо, що захищатиме титул збірна Фінляндії, яка у 2022 році здолала в фіналі ОКР (олімпійський комітет Росії).
Ці ж росіяни в овертаймі проти Німеччини вирвали золото Пхьончхану-2018, хоча на домашній ОІ в Сочі вилетіли ще на стадії 1/4 фіналу. Тоді перемогу здобула збірна Канади з Сідні Кросбі у складі, який допомагав "кленовим листкам" тріумфувати на домашній ОІ-2010 у Ванкувері (саме Кросбі закинув переможну шайбу в овертаймі у фінальній грі проти США).