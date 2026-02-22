Це просто розчаровує: форвард збірної Канади – про поразку від США у фіналі ОІ-2026

Форвард збірної Канади та клубу НХЛ Сан-Хосе Шаркс Маклін Селебріні прокоментував поразку в овертаймі від США (1:2) у фіналі Олімпійських ігор-2026, зазначивши, що його команда, як і він сам, не реалізували свої моменти.

Слова нападника наводить NPR.

"Ми не скористалися своїми шансами. Ми не реалізували свої моменти. Я не реалізував ті моменти, які були у мене. Це просто розчаровує", – сказав Селебріні.

Нагадаємо, збірна США з хокею присвятила перемогу на Олімпіаді гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі.

Зазначимо, що збірна США втретє в історії стала олімпійським чемпіоном. Востаннє американці тріумфували у 1980-му році, створивши "диво на льоду", а в епоху НХЛ до цього жодного разу не тріумфували.

Водночас у матчі за 3-тє місце збірна Фінляндії розгромила команду Словаччини.