Зеленський: Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення МОК щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича, наголосивши, що олімпійський рух повинен допомогати зупиняти війни, а вчинок українця назвав проявом сміливості та гідності.

Про це він повідомив на своїй телеграм сторінці.

"Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила".

Зеленський нагадав, що Росія систематично порушує олімпійські принципи, згадавши війни 2008, 2014 та 2022 років, а також поточні атаки під час Олімпіади-2026.

"Це Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях".

Президент навів статистику втрат українського спорту: 660 атлетів і тренерів були вбиті Росією. На цьому тлі участь 13 "нейтральних" росіян в Іграх виглядає незрозуміло, і саме вони заслоговують на дискваліфікацію.

"660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні наших спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях. Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію".

Володимир Зеленський подякував Владиславу за чітку громадянську позицію.

"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі".

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Нагадаємо, очільниця Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".