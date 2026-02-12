Австралієць Вудс став олімпійським чемпіоном у лижному фристайлі в дисципліні могул

У четвер, 12 лютого, розіграли комплект нагород у лижному фрістайлі у дисципліні могул серед чоловіків.

Олімпійським чемпіоном став австралієць Купер Вудс, який показав результат 83,71. На попередніх Іграх він продемонстрував лише шостий результат.

Автором "срібла" став Мікаель Кінгсбері. Представник Канади до цього вже тричі потрапляв на олімпійський п'єдестал – "золото" у Пхенчхані (2018), а також два "срібла" у Сочі (2014) та Пекіні (2022).

Трійку призерів замкнув японець Хорісіма Ікума. Для 28-річного фрістайліста ця "бронза" стала вже другою у кар'єрі. Ікума був третім на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Олімпійські ігри-2026

Лижний фрістайл (могул), чоловіки

Другий фінал

1. Купер Вудс (Австралія) – 83,71

2. Мікаель Кінгсбері (Канада) – 83,71

3. Хорісіма Ікума (Японія) – 83,44

Нагадаємо, що 11 лютого визначились олімпійські призерки у жіночих змагання з лижного фрістайлу (могул). Чемпіонкою стала Елізабет Лемлі з США.

Могул — це олімпійська дисципліна фрістайлу, яка полягає у швидкісному спуску на лижах по горбистому схилу, що включає обов'язкове виконання двох стрибків. Горби (могули) розміщені протягом траси у шаховому порядку.

Судді оціннють естетику спуску, входження у трасу після стрибків, ритмічність, якість проїзду та сам стрибок спортсмена. На оцінку також впливають складність стрибків, амплітуда, траєкторія, швидкість входу, висота, технічне виконання і приземлення. Час учасника перераховують у бали.