Мілан-Кортіна. День 6. Виклик Гераскевича та цікава естафета в санному спорті

Шостий день Олімпійських ігор розпочнеться в Італії у четвер, 12 лютого. "Чемпіон" продовжує слідкувати за подіями в Мілані-Кортіні та представляє анонс змагального дня, протягом якого будуть розіграні дев'ять комплектів медалей.

Виступи українців 12 лютого

10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)

Скелетон. Чоловіки (заїзд 1) 12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)

Головний герой останніх днів Владислав Гераскевич розпочинає боротьбу за медалі в скелетоні.

Скелетоністи мали можливість провести по шість заїздів на санно-бобслейній трасі в Кортіні. Гераскевич провів п'ять з шести і у своєму останньому показав перший результат, але не стартували фаворити.

В боротьбі за медалі відбудеться чотири заїзди і переможець буде визначений за сумарним часом. В четвер відбудеться два старти, у Владислава Гераскевича 11-й стартовий номер.

Фінальні заїзди пройдуть 13 лютого.

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки

Під 36-м номером в супергіганті стартуватиме Анастасія Шепіленко. Очікувати боротьбу за медалі від українки навряд варто, але будемо вболівати за хороший результат.

Анастасія Шепіленко AP/Gabriele Facciotti

14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль).

О 14-й стартує гонка у лижниць на 10км, тут Україна матиме чотири представниці:

Анастасія Нікон (71), Софія Шкатула(77), Дарина Мигаль (78), Єлизавета Нопрієнко (81).

Перша з українок стартує о 14:35:30. Всього заявлено 111 спортсменок.

19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета

Цікава естафета на нас очікує у санному спорті. Одиночні заїзди будуть змінюватися "двійками". Першою стартує Юліанна Туницька, далі дует Ігор Гой/Назарій Качмар, потім Андрій Мандзій та завершить гонку Олена Стецьків/Олександра Мох.

Всього на старт мають вийти дев'ять команд. Звісно, фаворитами будуть німці, італійці та австрійці.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки

🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки 13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2

🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2 14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль) 16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал

🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м 19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета

🥇Санний спорт. Командна естафета 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3) 22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A

🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A 22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A

Повний розклад дня 12 лютого

10:05. Керлінг. Жінки. Корея – США. Груповий етап (сесія 1)

Керлінг. Жінки. Корея – США. Груповий етап (сесія 1) 10:05. Керлінг. Жінки. Японія – Швеція. Груповий етап (сесія 1)

Керлінг. Жінки. Японія – Швеція. Груповий етап (сесія 1) 10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 1)

Керлінг. Жінки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 1) 10:05. Керлінг. Жінки. Канада – Данія. Груповий етап (сесія 1)

Керлінг. Жінки. Канада – Данія. Груповий етап (сесія 1) 10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)

Скелетон. Чоловіки (заїзд 1) 11:00. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація 2)

Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація 2) 11:00. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 1)

Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 1) 11:55. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 2)

Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 2) 12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)

Скелетон. Чоловіки (заїзд 2) 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки

🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки 13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Франція, груповий етап (C)

Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Франція, груповий етап (C) 13:15. Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 1

Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 1 13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2

🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2 14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)

🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль) 14:45. Сноуборд. Крос, чоловіки. 1/8 фіналу

Сноуборд. Крос, чоловіки. 1/8 фіналу 15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Німеччина. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Німеччина. Груповий етап (сесія 2) 15:05. Керлінг. Чоловіки. США – Швейцарія. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Чоловіки. США – Швейцарія. Груповий етап (сесія 2) 15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 2) 15:18. Сноуборд. Крос, чоловіки. Чвертьфінали

Сноуборд. Крос, чоловіки. Чвертьфінали 15:39. Сноуборд. Крос, чоловіки. Півфінали

Сноуборд. Крос, чоловіки. Півфінали 15:56. Сноуборд. Крос, чоловіки. Малий фінал

Сноуборд. Крос, чоловіки. Малий фінал 16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал

🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м

🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м 17:40. Хокей. Чоловіки. Чехія – Канада, груповий етап (A)

Хокей. Чоловіки. Чехія – Канада, груповий етап (A) 19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета

🥇Санний спорт. Командна естафета 20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Жінки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 2) 20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Корея. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Жінки. Італія – Корея. Груповий етап (сесія 2) 20:05. Керлінг. Жінки. Данія – Японія. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Жінки. Данія – Японія. Груповий етап (сесія 2) 20:05. Керлінг. Жінки. Швеція – США. Груповий етап (сесія 2)

Керлінг. Жінки. Швеція – США. Груповий етап (сесія 2) 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)

Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1) 20:58. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)

Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2) 21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали

Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)

🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3) 21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали

Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали 21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали

Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали 22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали

Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали 22:10. Хокей. Чоловіки. Латвія – США , груповий етап (B)

Хокей. Чоловіки. Латвія – США , груповий етап (B) 22:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Данія, груповий етап (C)

Хокей. Чоловіки. Німеччина – Данія, груповий етап (C) 22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B

Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B 22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A

🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A 22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B

Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B 22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A