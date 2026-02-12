Мілан-Кортіна. День 6. Виклик Гераскевича та цікава естафета в санному спорті
Шостий день Олімпійських ігор розпочнеться в Італії у четвер, 12 лютого. "Чемпіон" продовжує слідкувати за подіями в Мілані-Кортіні та представляє анонс змагального дня, протягом якого будуть розіграні дев'ять комплектів медалей.
Виступи українців 12 лютого
- 10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)
- 12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)
Головний герой останніх днів Владислав Гераскевич розпочинає боротьбу за медалі в скелетоні.
Скелетоністи мали можливість провести по шість заїздів на санно-бобслейній трасі в Кортіні. Гераскевич провів п'ять з шести і у своєму останньому показав перший результат, але не стартували фаворити.
В боротьбі за медалі відбудеться чотири заїзди і переможець буде визначений за сумарним часом. В четвер відбудеться два старти, у Владислава Гераскевича 11-й стартовий номер.
Фінальні заїзди пройдуть 13 лютого.
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки
Під 36-м номером в супергіганті стартуватиме Анастасія Шепіленко. Очікувати боротьбу за медалі від українки навряд варто, але будемо вболівати за хороший результат.
- 14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль).
О 14-й стартує гонка у лижниць на 10км, тут Україна матиме чотири представниці:
Анастасія Нікон (71), Софія Шкатула(77), Дарина Мигаль (78), Єлизавета Нопрієнко (81).
Перша з українок стартує о 14:35:30. Всього заявлено 111 спортсменок.
- 19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета
Цікава естафета на нас очікує у санному спорті. Одиночні заїзди будуть змінюватися "двійками". Першою стартує Юліанна Туницька, далі дует Ігор Гой/Назарій Качмар, потім Андрій Мандзій та завершить гонку Олена Стецьків/Олександра Мох.
Всього на старт мають вийти дев'ять команд. Звісно, фаворитами будуть німці, італійці та австрійці.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.
Медальні фінали
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки
- 13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2
- 14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
- 16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- 19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета
- 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A
- 22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A
Повний розклад дня 12 лютого
- 10:05. Керлінг. Жінки. Корея – США. Груповий етап (сесія 1)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Японія – Швеція. Груповий етап (сесія 1)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Італія – Швейцарія. Груповий етап (сесія 1)
- 10:05. Керлінг. Жінки. Канада – Данія. Груповий етап (сесія 1)
- 10:30. Скелетон. Чоловіки (заїзд 1)
- 11:00. Фрістайл. Могул, чоловіки (кваліфікація 2)
- 11:00. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 1)
- 11:55. Сноуборд. Крос, чоловіки (рейтинговий заїзд 2)
- 12:05. Скелетон. Чоловіки (заїзд 2)
- 12:30. 🥇Гірські лижі. Супергігант, жінки
- 13:10. Хокей. Чоловіки. Швейцарія – Франція, груповий етап (C)
- 13:15. Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 1
- 13:55. 🥇Фрістайл. Могул, чоловіки. Фінал 2
- 14:00. 🥇Лижні гонки. Жінки. Роздільний старт, 10 км (вільний стиль)
- 14:45. Сноуборд. Крос, чоловіки. 1/8 фіналу
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Норвегія – Німеччина. Груповий етап (сесія 2)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. США – Швейцарія. Груповий етап (сесія 2)
- 15:05. Керлінг. Чоловіки. Велика Британія – Швеція. Груповий етап (сесія 2)
- 15:18. Сноуборд. Крос, чоловіки. Чвертьфінали
- 15:39. Сноуборд. Крос, чоловіки. Півфінали
- 15:56. Сноуборд. Крос, чоловіки. Малий фінал
- 16:01. 🥇Сноуборд. Крос, чоловіки. Фінал
- 17:30. 🥇Ковзанярський спорт. Жінки. 5000 м
- 17:40. Хокей. Чоловіки. Чехія – Канада, груповий етап (A)
- 19:30. 🥇Санний спорт. Командна естафета
- 20:05. Керлінг. Жінки. Китай – Велика Британія. Груповий етап (сесія 2)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Італія – Корея. Груповий етап (сесія 2)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Данія – Японія. Груповий етап (сесія 2)
- 20:05. Керлінг. Жінки. Швеція – США. Груповий етап (сесія 2)
- 20:30. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 1)
- 20:58. Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 2)
- 21:15. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Чвертьфінали
- 21:25. 🥇Сноуборд. Хафпайп. Жінки. Фінал (спроба 3)
- 21:29. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Чвертьфінали
- 21:58. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Півфінали
- 22:05. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Півфінали
- 22:10. Хокей. Чоловіки. Латвія – США , груповий етап (B)
- 22:10. Хокей. Чоловіки. Німеччина – Данія, груповий етап (C)
- 22:26. Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал B
- 22:31. 🥇Шорт-трек. Жінки, 500 м. Фінал A
- 22:37. Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал B
- 22:43. 🥇Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м. Фінал A